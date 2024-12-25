民调：韩国朝野两党支持率恢复戒严前水平

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韩国国际广播电台报道：韩国17日的一项民调结果显示，国民力量党和共同民主党的支持率分别为39%和36%。韩国盖洛普本月14日至16日以全国1001名满18周岁以上的男女为对象进行的调查（置信度为95%，抽样误差±3.1个百分点）结果显示，今年一月份第三周的政党支持率如上所述。与上周民调相比，国民力量党支持率上升了5个百分点，而共同民主党则没有变动。此外，祖国革新党的支持率为4%，改革新党为2%，进步党为1%，没有支持政党的无党派为17%。韩国盖洛普公司方面分析认为，尹锡悦总统弹劾案通过后的上月中旬，共同民主党的支持率刷新了现政府上台以来的最高点，拉大了与国民力量党的差距。但进入本月以来，两党支持率又回到了“12·3紧急戒严”事件之前的相同格局。分析指出，最近围绕执行尹锡悦总统逮捕令的政派之间的对立进一步激化，总统和执政党对现有支持层不断发出的信息也起到了作用。从紧急戒严到现在，政党情况与八年前的弹劾政局截然不同。在盖洛普的调查中，2016年时任执政党的大国家党（现国民力量党）的支持率从当年4月国会议员选举开始到10月初为29%至34%，但由于亲信干政事件，前总统朴槿惠弹劾局面全面展开，导致执政党的支持率急剧下滑。据盖洛普民调显示，20岁至40岁年龄段的受访者中，“赞成弹劾”的比例从上周的70%下降到60%，60岁年龄段的受访者更倾向于“反对弹劾”。一个多月来，除进步层以外的中立和保守阶层以及所有年龄段的意识氛围都发生了变化。据统计，在下届总统大选相关提问方面，40%的受访者回答“为了维持现政权，执政党候选人当选为好”，48%的受访者则回答“为了实现政权交替，在野党候选人当选更好”，12%则选择保留意见。此次调查是以调查员采取随机抽取的无线电话虚拟号码方式进行电话访问， 应答率为16.3%。详细内容可以在中央选举舆论调查审议委员会上确认。