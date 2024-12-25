韩法院驳回尹锡悦的逮捕适当性审查申请

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统向首尔中央地方法院提出的逮捕适当性审查申请于16日晚被驳回。首尔中央地方法院在介绍驳回原因时表示，对该案申请逮捕适当性审查的理由不充分，不允许不服从逮捕适当性审查的结果。尹锡悦停留在拘留所，没有出席法院接受审问。尹锡悦的三名律师和高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）的三名检察官参与了审问。尹锡悦方面主张，公调处违反专属管辖规定。公调处则强调法院对尹锡悦签发了两次逮捕令。尹锡悦向首尔中央地方法院提出的逮捕适当性审查申请被驳回后，围绕管辖法院的争议有望告一段落。公调处将在尹锡悦被捕时限结束的17日晚9点05分前对其申请拘捕令。公调处相关人士当天上午接受记者采访时表示，对尹锡悦申请拘捕令的准备工作已接近尾声。该人士在被问及向哪个法院申请拘捕令时表示，有可能向签发逮捕令的首尔西部地方法院申请。该人士还说，由于尹锡悦拒绝接受调查，公调处尚未完成询问程序，但申请拘捕令不会有太大的问题。公调处向被扣押在首尔拘留所的尹锡悦通报了将于上午10时进行调查的日程，但尹锡悦并未作出回应。据悉，在两天前进行的第一次调查中，尹锡悦提到了宣布戒严的背景等，但对检察官的提问却保持了沉默。公调处对尹锡悦的逮捕时限为17日晚9时5分，在此之前公调处必须对其申请拘捕令，否则将获释，因此公调处再次传唤的可能性不大。尹锡悦在被捕的15日接受了超过10个小时的调查，被拘留在首尔拘留所后，从16日开始拒绝接受公调处的进一步调查要求。