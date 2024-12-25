韩水原和美国西屋的纠纷获得圆满解决

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韩国国际广播电台报道：持续两年多的韩国水力原子力公司（以下简称“韩水原”）和美国核电企业西屋电气公司（以下简称“西屋”）之间的知识产权纠纷终于告一段落。韩水原、韩国电力公社、西屋持续两年多的知识产权纠纷终于获得解决。这起纠纷是西屋2022年10月向美国法院提出对韩水原的诉讼后开始的。西屋一直认为，韩水原计划向海外出口的韩国型核电站采用了西屋的原创技术。如果没有美国政府的许可就不能出口。韩水原对此反驳称，相关技术是成功实现国产化的韩国技术。这场长达两年多的纠纷最终通过双方协议得到解决。韩水原和韩国电力公社表示，在正式结束纠纷后，将在全球核电市场加强合作。西屋方面表示，双方在促进和引进新反应堆方面将满怀信心地向前发展。通过此次协议，韩水原推进的捷克杜科瓦尼核电站建设项目建设亮起了绿灯。韩水原国际财团去年被选定为规模达24万亿韩元的捷克核电站建设项目的优先协商对象。由于西屋反对，最终合同的签署工作一直处于搁置状态。据悉，该合同期限截至今年3月。韩水原和西屋之间具体的协商内容则保密。专家预测，如果韩水原获得捷克核电站项目合同，将向西屋支付专利费或分配部分工程。韩国产业通商资源部长官安德根对韩美双方达成此次协议表示欢迎，并表示，韩美政府和民间企业遵守了最高水平的核不扩散标准，为在全球核电站市场进行合作奠定了基础。