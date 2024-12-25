北韩媒体报道韩国总统尹锡悦被捕消息

韩国国际广播电台报道：北韩媒体报道了韩国总统尹锡悦被捕的消息。北韩官媒朝鲜中央广播电台和劳动党党报《劳动新闻》17日报道了尹锡悦被捕的消息。北韩媒体援引外电报道称，“这是韩国史上首次逮捕现任总统，国际社会对此作出紧急报道”。报道称，这导致“韩国陷入政治混乱”，“外媒评价称尹锡悦的悲惨命运和韩国混乱情况进一步加剧”。北韩媒体还报道说，“继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠、李明博之后，尹锡悦创下第五个被关入监狱的又一个纪录”。报道尹锡悦被捕消息的《劳动新闻》和朝鲜中央广播电台是以北韩居民为对象的对内媒体，尹锡悦被捕的消息将迅速在北韩社会传播。韩国统一部在例行记者会上表示，北韩将南北韩关系定性为“敌对的两个国家”的关系后，减少了对韩国的报道。统一部还说，北韩媒体以援引外媒的形式报道了尹锡悦总统被捕的消息，对此没有特别评价的内容。另据报道，北韩对韩美日联合军演表示反对。17日，北韩以外务省对外政策室室长的名义发表谈话称，此次演习是军事挑衅，造成地区局势不稳定的罪魁祸首是美国，我们将进一步加大行使自卫权的力度。15日，韩美日在美国空军B-1B战略轰炸机参演的情况下，在韩半岛附近的公海上空进行了空中演习。