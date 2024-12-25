美国财务部对派遣海外劳工的北韩公司和个人实行制裁

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韩国国际广播电台报道：美国财务部将北韩四家公司和两名个人列入制裁名单。这批被制裁对象是为了筹集用于北韩开发大规模杀伤性武器(WMD)等的资金而非法向海外派遣信息技术(IT)的企业和个人。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当地时间16日在报道资料中做出如上表述。此次被制裁的对象为人民武力省五十三部（Department 53，朝鲜蓬莱山贸易公司）、高丽五松海运、天水林贸易公司、辽宁中国贸易有限公司以及郑仁哲、宋庆植等。其中，人民武力省五十三部是北韩国防省下属的军火交易机构。美国财政部方面表示，北韩人民武力省五十三部除了出售常规武器及军用通讯设备外，还通过伪装公司在信息技术及软件开发等众多领域创造收益。高丽五松海运和天水林贸易公司是北韩人民武力省五十三部的伪装企业，在老挝派驻了北韩信息技术代表团。据悉，当地的信息技术员工按照指令伪装其身份，通过加密货币交易所和网站等相关信息技术渠道，为北韩谋取非法收益。财政部表示，被制裁的郑仁哲是天水林贸易公司代表，宋庆植是高丽五松海运驻中国沈阳代表。此外，位于中国的辽宁中国贸易有限公司为北韩信息技术员工发放了53部笔记本电脑等设备。美国财政部透露，北韩为了躲避美国和联合国制裁而向世界各国派遣了数千名高度熟练的信息技术员工。北韩政府每年都会从这批员工那里获取其工资中的90%份额，以创造用于杀伤性武器开发的数十亿美元预算。