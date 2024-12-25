韩国法院批准对尹锡悦总统的拘留令

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韩国国际广播电台报道：首尔西部地方法院19日凌晨3时许以“嫌疑人可能销毁证据”为由，批准对尹锡悦总统的拘留令。尹锡悦成为韩国宪政史上首位以现任总统身份接受拘留调查的总统。尹锡悦总统涉嫌与前国防部长官金龙显共谋上月3日宣布违宪、违法的紧急戒严等，以扰乱国家宪法为目的引发暴动。尹锡悦总统出乎当初的预料亲自出庭，接受18日中午2点开始的拘留令审查。尹锡悦进行了40分钟的发言，并在拘留必要性审查结束前5分钟阐明了最终立场。高级公职人员犯罪调查处（简称“公调处”）共有主任检察官车政炫等六名检察官出庭，尹锡悦总统方面则有金洪一、尹甲根、石东炫等八名律师出庭。据悉，公调处和尹锡悦总统方面在拘留必要性的审理过程中展开了激烈争论。尹锡悦总统在拘留令必要性审查结束40分钟后的18日下午7时30分从法院地下通道乘坐护送车辆返回首尔拘留所。检察机关将从公调处接管案件，包括逮捕时间在内，最长在20天内就是否对尹锡悦总统进行起诉做出决定。法院批准对尹锡悦总统拘留令后，聚集在首尔西部地方法院前的一部分尹锡悦总统的支持者打破法院建筑玻璃窗闯入内部等引发了一场骚乱。在首尔拘留所前，敦促法院拘留(尹锡悦总统)集会与会者表示，司法正义尚存，欢迎法院判定，还大声高喊“祝贺拘留”等口号。