北韩从西班牙非法进口核武器制造设备

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韩国国际广播电台报道：美国一家智库称，证实了一起通过伪造国际通用的进出口商品“HS编码”将核武器制造设备从西班牙非法出口至北韩的案例。位于华盛顿特区的科学与国际安全研究所（ISIS，Institute for Science and International Security））当地时间15日公开在主页上的报告称，2022年在西班牙装船的真空炉（vacuum furnace）通过伪造“HS编码”，中转墨西哥、中国等地后运入北韩。这类真空炉可用于核武器制造的金属铀熔融环节，被联合国安理会禁止向北韩出口。在可追踪范围内，最早装船真空炉的是西班牙的贸易从业者，此时“HS编码”及有关说明尚为正常状态，不过真空炉的供应方并不知晓。真空炉抵达墨西哥后被领取，随后发往南非共和国。在这一过程中，贸易文件中的“HS编码”及有关说明被改为“机械类”，墨西哥境内的领取人同样不可知。抵达南非后，真空炉的“HS编码”和说明再次被修改为免税的“金属废弃物类”，出口至中国后转运北韩。报告指出，伪造“HS编码”很难被发现，通过网络系统追踪进出口数据能够起到一定的帮助，但国家须具备这种管理能力。报告还称，无法确定墨西哥和南非是否具有此类追踪系统，但这两个国家不太可能拥有与美国或欧洲部分国家相同的精确系统。这份报告的作者、科学与国际安全研究所所长戴维·奥尔布赖特（David Albright）向美国专业报道北韩消息的NK新闻表示，北韩为绕开制裁获取核武制造所需设备，投入了大量资源并制定了计划。奥尔布赖特还表示，我们认为，墨西哥和南非未能及时获得西方国家情报机构的信息，因此未能阻止真空炉被运往中国。