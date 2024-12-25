韩民调：韩民众48.6%支持延长现执政党政权 46.2%支持更换政权

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韩国国际广播电台报道：韩国20日公布的一项民调结果显示，“延长现执政党政权”看法与“更换政权”看法的差距缩小至误差范围内。Realmeter受《能源经济新闻》委托于本月16日至17日面向全韩1004名18周岁及以上选民实施的下届大选执政党派喜好度调查结果（置信度95%、误差±3.1个百分点）显示，48.6%的受访者表示应“延长现执政党的政权”，46.2%的受访者表示应“改由在野党执政”，5.2%的受访者表示“不清楚”。与一周前的调查结果相比，回答“延长现执政党政权”的上升了7.4个百分点，而回答“更换政权”的下滑了6.7个百分点。两者间差距也从11.7个百分点缩小至2.4个百分点，落在误差范围内。Realmeter分析称，在去年12月第四周的调查中，回答“更换政权”的几乎是“延长政权”的两倍，此后差距逐渐缩小，时隔一个月转为旗鼓相当的局面。从各地区情况来看，大邱、庆北和釜山、蔚山、庆南等岭南地区支持“延长政权”的呼声更大，在湖南和忠清地区则是“更换政权”的呼声更大。按照年龄段来划分，70岁及以上年龄段、60岁年龄段和20岁年龄段的受访者中支持“延长政权”的呼声更大，50岁年龄段和40岁年龄段的受访者中支持“更换政权”的呼声更大。92.6%的国民力量党支持者认为应“延长政权”，92.6%的民主党支持者认为应“更换政权”。在无党派群体中，支持“更换政权”的看法（44.2%）多于“延长政权”（37.7%）。在政党支持率方面，国民力量党为46.5%，上升5.7个百分点；共同民主党为39.0%，下滑3.2个百分点。上周两党的支持率差为1.4个百分点，在误差范围内，本周则扩大至7.5个百分点。Realmeter指出，自去年7月第三周以来，国民力量党的支持率时隔六个月以大于误差范围的优势领先共同民主党。国民力量党支持率连续5周上升，时隔11个月恢复至40%以上；民主党支持率持续下滑，时隔约5个月跌破40%。此外，祖国革新党支持率为4.2%，改革新党1.9%，进步党0.7%。6.5%的应答者表示没有支持的政党。本次调查以无线（97%）、有线（3%）电话混合的自动问答方式进行，应答率为7.8%。详细内容可参考中央选举民调审议委员会主页。