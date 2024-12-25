IMF下调韩国今年经济增长预期至2%

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韩国国际广播电台报道：根据国际货币基金组织（IMF）公布的数据，今年韩国经济预期增速为2.0%，较去年有所下调。企划财政部表示，国际货币基金组织在本月17日发布的《世界经济展望报告》中作出了上述预期。根据报告，世界经济预期增速为3.3%，较去年上调0.1个百分点。具体来看，美国、英国、德国、法国、日本等发达国家集团41个国家的经济预期增速为1.9%。其中美国的经济增长预期为2.7%，较去年上调0.5个百分点。这主要受益于强劲的消费和宽松货币政策等稳定的金融环境。德国、法国、意大利等欧洲地区则因地缘政治紧张局势持续、制造业疲软，经济增速将有所放缓。国际货币基金组织预计今年韩国经济将增长2.0%，较去年下调0.2个百分点。这一数据与韩国政府（1.8%）、韩国银行（1.9%）、经合组织(OECD) （2.1%）的预期接近。国际货币基金组织指出，世界经济面临下行风险，主要原因包括美国新政府的贸易保护主义、扩张性财政政策和限制移民政策等。扩张性财政政策和放松监管政策短期能够对美国经济增长起到积极作用，但中长期有可能导致全球债券利率上升、资本逃离新兴国家，进而威胁全球经济。贸易保护主义和限制移民政策或加深贸易矛盾、引发劳动力供给短缺，对美国和世界经济造成负面影响。国际货币基金组织建议各国根据自身情况，综合考虑物价、增长、就业因素调整货币政策。国际货币基金组织强调，应努力维持财政稳健、保护弱势群体，同时努力推动结构改革以提高生产效率、加强多边贸易合作以防止贸易碎片化。