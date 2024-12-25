公调处称积极考虑强制传唤尹锡悦总统

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统再次拒绝高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）提出的20日上午到案接受调查的要求。公调处正积极考虑对持续拒绝接受调查的尹锡悦总统实施强制传唤措施。尹锡悦总统上周接受了被捕后立刻进行的调查，此后持续拒绝所有传唤。公调处有关人士20日表示，逮捕后曾多次传唤尹锡悦总统，但都被拒绝。面对这种情况，我们积极考虑强制传唤，不过也不完全排除前往拘留所进行调查的方案。公调处认为，目前亟需进行面对面调查，因此考虑强制传唤。尹锡悦总统15日被捕当天接受了一次调查，此后持续拒绝接受公调处的传唤。19日凌晨被拘留后，尹锡悦总统未回应当天下午2时和次日上午10时到案接受调查的要求。公调处表示，尹锡悦总统的首次拘留期截至本月28日，若法院接受拘留延长申请，则有望延至2月7日；不过准确的拘留期限和尹锡悦总统案件移交检方的具体时间还需与检方协商。公调处禁止尹锡悦总统会见律师以外的其他人，并称这一决定是考虑到尹锡悦总统存在销毁证据的可能。另外，尹锡悦总统支持者袭击了在拘留令实质审查结束后离开法院的公调处调查组的车辆，引发了外界对调查组相关人员人身安全的担忧。对此，公调处表示，将与警方进行磋商，在案件结束前对调查组人员采取人身保护措施。