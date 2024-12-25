尹锡悦支持者冲闯法院 检方和警方将展开调查

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韩国国际广播电台报道：19日凌晨，签发尹锡悦总统拘留令的首尔西部地方法院发生了有史以来首次暴力事件。尹锡悦总统支持者砸坏法院外墙和窗户、闯入内部，寻找签发令状的法官，这类非法行为持续了整整三个小时。19日凌晨3时法院签发拘留令后，愤怒的尹锡悦总统支持者涌向首尔西部地方法院正门。警察予以阻止后，支持者转向后门，在不到10分钟的时间里翻过围墙、闯入法院。支持者还抢夺警方装备、实施暴力行为，投掷灭火器等情况频频发生，法院的外墙和玻璃窗遭到严重破坏。包括KBS在内，媒体记者也遭到了殴打，设备受损。支持者甚至闯入了法院大楼，乱砸法院用品，并称要找出签发令状的法官。直到警方出动大规模警力，示威者才解散。这种非法暴力行为持续了约三个小时，截至清晨6时才结束。19日下午，尹锡悦总统支持者重新在西部地方法院附近集合，行进至宪法法院前，并在附近再次与警方对峙冲突。一名男性试图翻越宪法法院围墙，被警方当场逮捕。根据警察厅20日提交给国会行政安全委员会的报告，19日凌晨3时许，逾100名示威者砸坏一楼玻璃窗、闯入法院，其中46人被拘留。警察在18日、19日两天内总计逮捕了86名现行犯，并分配给18个警察署进行调查。据统计，负伤警察从42名增至51名。首尔西部地方法院因此次事件蒙受的损失总计逾6亿韩元。这种针对司法部门的暴力事件史无前例，检察和警察将之定性为“对法治主义的挑战”，并表示将展开拘留调查。检方称，该事件是“全面否认法治主义和司法体系的重大犯罪”，决定在首尔西部地方检察厅建立由9名检察官组成的调查组。多名警察在镇压暴力行动的过程中负伤。警察厅厅长代理李镐永前往现场察看损失情况，表示将严正处理该事件，彻底调查暴力行动的参与者、乃至与该事件有关的保守派YouTube博主。大法院法官对这一事件表示担忧，称“若对法治主义的无视成为日常，则国将不国”。另外，警方着手调查针对签发拘留令法官的威胁性帖子，并对该法官采取了人身安全保护措施。