《内乱特检法》修正案通过国会表决 朝野敦促崔相穆做决断

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韩国国际广播电台报道：由在野党发起的删除外患调查的《内乱特检法》(以下简称《特检法》）修正案17日在国会全体会议上通过。共同民主党在17日24时前，即在野党设定的谈判最后期限前召开的国会全体会议上提交了《特检法》修正案。根据表决结果，274名与会议员中，188人赞成、86人反对。国民力量党议员中，仅安哲秀一人赞成。修正案删除了在野六党所发起《特检法》中的“诱发外患、煽动内乱”等内容，特检调查对象从11项减少至6项，但保留了对“知晓案件”（指执法机构自己发现而非经他人举报发现的犯罪情况）的调查。修正案还添加了新条款，规定在调查国家安全机关时，应即刻归还并销毁与调查无关的资料。调查期间从原本的130天缩短至100天，派遣检察官、公务员等人员规模也被缩减。国民力量党谴责在野党强行通过法案，并指出《特检法》仍存在违宪的毒素条款，保留对知晓案件的调查意味着随时有可能扩大调查对象。共同民主党党鞭朴赞大则表示，修正案全面接受了国民力量党提出的要求，该党没有理由再拒绝。朝野纷纷敦促代总统崔相穆做出决断。权性东表示，对于在野党单方面处理的违宪《特检法》，崔相穆代总统应立即行使重议要求权。朴赞大则表示，敦促代总统立即接受并公布《特检法》。