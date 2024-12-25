韩国多名企业家出席特朗普就职典礼 或开启民间对话窗口

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韩国国际广播电台报道：韩国多名企业家将出席美国当选总统特朗普的就职典礼，他们能否与特朗普会晤、开启两国经济产业领域的对话窗口引发了关注。就职典礼将于当地时间20日在华盛顿举行，新世界集团会长郑溶镇、韩国经济人联合会会长（丰山集团会长）柳津、SM集团会长禹五炫、SPC集团会长许英寅、时装集团Hyungji副会长崔俊镐（音译）、BASE会长金圣集已抵达当地。上述企业家于17日至19日期间先后抵达华盛顿，准备出席就职典礼。部分企业家已与美国政界、企业界人士和特朗普新政府内阁有关人士会晤，展开民间层面上的外交活动。业界认为，重视人脉的特朗普与韩国企业家的首次会面或将成为开启韩美在经济产业领域沟通的重要契机。另据华盛顿的一名外交消息人士介绍，当地时间17日晚，一场非公开的招待会在华盛顿康莱德酒店举行，包括50余名特朗普新政府人士在内，总计200余人出席。Coupang创始人兼主席金范锡在招待会上与国务卿候选人马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）、商务部部长候选人霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）、特朗普长子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr.）交谈。尽管双方的具体谈话内容并未公开，但是有可能涉及物流基础设施、就业岗位等问题。金范锡是出席当天活动的唯一一名韩国企业界人士。特朗普去年11月提名曾任Coupang美国所属公司高层的亚历克斯·黄（Alex Wong）担任白宫国家安全事务首席副顾问，亚历克斯·黄还曾深度参与两次美北首脑会谈和韩半岛政策。