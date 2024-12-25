公调处拟再次强制传唤尹锡悦总统

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）对尹锡悦总统的首次强制传唤以失败告终。公调处20日下午3时许派遣检察官和调查官前往首尔拘留所，试图强制传唤尹锡悦总统。经过约六个小时的对峙，公调处工作人员于当晚9时离开。尹锡悦总统在被捕当天的15日进行的首次嫌疑人调查中行使了沉默权，此后四次拒绝接受公调处的调查。根据大法院判例，被拘留的嫌疑人若拒绝接受审问，调查机构有权将其强制传唤至调查室。据悉，尹锡悦总统与律师团讨论弹劾审理辩论准备事项直至当晚9时30分，以此回避公调处的强制传唤。公调处有关人士一直等候至晚9时。根据调查机构的人权保护规定，晚9时后进行的调查属于“深夜调查”，须征得嫌疑人的同意。公调处表示，将对尹锡悦总统采取二次强制传唤等刑事程序。公调处最快或于21日再次强制传唤尹锡悦总统。尹锡悦总统方面明确表示，公调处的强制传唤为非法行为，今后也不会接受公调处的调查。尹锡悦总统持续拒绝接受调查，而公调处为了在拘留期到期前结束调查工作，亟需进行面对面调查，因此采取了强制传唤措施。根据《刑事诉讼法》，拘留调查最长为自逮捕时刻起持续20天。 不过公调处不具备对在职总统的起诉权，因此决定与检方共用拘留期，结束调查后将案件移交检方。而已起诉前防长金龙显等戒严事件核心人物的检方认为须尽快接手案件，有分析称公调处也意识到了这一点。另外，此前公调处以可能销毁证据为由禁止尹锡悦总统会见律师以外的其他人。尹锡悦总统方面表示，禁止会见家属只是为了向总统泄愤，并非为了调查。尹锡悦总统19日正式入狱，其收监编号为10号。