韩国代总统崔相穆表示：将于近期与特朗普总统通话

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆21日上午在首尔政府办公大楼主持召开的对外经济悬案座谈会上表示，将尽快促进与美国总统特朗普的通话。崔相穆说，政府将与美国正式开展外交、产业等部门高层沟通。他说，为了解特朗普政府即将公布的政策及其背景和具体内容，政府已派遣了工作代表团前往华盛顿，他们将与美方进行交流。政府还将积极支援经济界计划中的对美接触与合作等工作。崔相穆表示，虽然特朗普政府加强贸易保护主义和废除电动汽车义务购买制度将对韩国经济构成直接或间接影响，但将积极利用包括特朗普总统所关心的造船业在内的经济合作机会等。崔相穆表示，正如韩美两国在70多年来的相互信任基础上，将合作范围扩大到外交、国防、供应链和尖端技术等全领域那样，在“一起同行(We go together)”的韩美同盟共同价值基础上加强政策合作，增进互利共赢。此前，代总统崔相穆当天上午在社交媒体“X”（前“推特”）发帖表示，就像美国第45届总统（特朗普第一任期）一样，大韩民国期待在第47届特朗普总统任期内使韩美同盟再次伟大，并发表了特朗普总统竞选口号中所使用的“让同盟再次伟大（Making the Alliance Great Again，MAGA）”的祝贺信息。