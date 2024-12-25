今年1月前20天的对外出口同比增长5.1%

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韩国国际广播电台报道：据统计，截止本月中旬韩国对外出口同比减少5.1个百分点，高汇率导致贸易逆差幅度加大。韩国关税厅21日发表的本月1日至20日期间的进出口统计资料显示，出口同比减少5.1个百分点，为316亿美元，但其减幅是因工作日少于去年所致。仅从日均出口额来看，增加了1.4%，此间出口额与去年同期相似。从商品类别来看，半导体出口同比增加19.2%，为63亿美元。汽车和汽车零部件出口则分别减少7.3%和10.1%。石油类产品对外出口同比减少29.9%，减幅有所扩大。在各国和地区当中，韩国对越南和台湾地区的出口均增长了13%以上，而对主要出口对象国中国和美国则分别减少了4.9%和9.6%。进口比去年同期减少了1.7%，为354亿美元。上述增减幅度比去年1月同期的18.1%减幅大幅收窄，这被视为韩元兑美元汇率处于1400韩元左右水平所带来的影响。在主要商品中，原油和天然气的进口分别减少了13.8%和8.8%，能源进口额同比减少了16.9%。在从各国的进口方面，从中国的进口额同比减少1.9%，为79亿美元。美国增加3.5%，达到42亿美元。高汇率导致进口减幅收窄，进口额高于出口额，贸易收支出现38亿美元逆差。