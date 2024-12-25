特朗普就任美国第47任总统 称北韩为“拥核国家”

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韩国国际广播电台报道：打着“美国优先主义”旗号的特朗普就任美国第47任总统，开启了特朗普2.0政府时代。特朗普当地时间20日在美国华盛顿国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第47任总统，开始了第二任期。特朗普于2017年就任美国第45任总统，时隔四年再次宣誓就职。特朗普宣布，美国的衰退已经结束。由于出现极寒天气，前总统、参众两院议员、包括马斯克在内的大型科技企业人士等800余人参加了在国会大厦内部举行的就职典礼。在以“建设强大富裕的美国”为主题的就职演说中，美国一词出现了41次。特朗普称北韩为“拥核国家”，并表示在第一个任期内与北韩国务委员长金正恩相处甚好，他将欢迎自己的回归，表达了对今后重启对话的期待。特朗普明确提到北韩是“拥核国家”实属罕见。特朗普是否认识到“拥核国家”一词的外交含义，是否只是想强调北韩拥有核武器的事实，尚不确定。此前，特朗普在国会大厦内其他场所又发表了30分钟的演讲，然后会晤在附近体育场观看就职典礼的支持者，并单独举行了活动。回到白宫后，特朗普签署了将古巴移出“支持恐怖主义国家”名单的行政命令等，对拜登政府的主要政策采取了无效措施。特朗普表示，出于安全考虑需要格陵兰岛，并给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期。此外，还对四年前闯入国会大厦暴动的1500多人采取了赦免和减刑措施。