尹锡悦前往宪法法院参加庭审

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韩国国际广播电台报道：以涉嫌内乱头目而遭拘留的尹锡悦总统21日前往宪法法院进行弹劾审议辩论。总统亲自出席弹劾审理庭审尚属首次。尹锡悦总统弹劾审判第三次辩论从21日下午2点开始，持续了约1小时40分钟。据悉，尹锡悦当天没有穿囚衣，而是戴着红色领带、身穿西服出庭，共获得了五次发言机会，亲自进行了陈述。尹锡悦总统就不正当选举疑惑表示，在宣布戒严之前，对这种选举公正性的信任已经产生了众多疑惑。他还主张，不是要求查处不正当选举行为，而是为了能够全面检查中央选举管理委员会的电算系统。在此次辩论中，宪法法院代理院长文炯培直接发问尹锡悦总统“是否给过企划财政部长官崔相穆编制国家紧急立法机构相关预算的纸条？”，尹锡悦予以了否认。他说，在解除戒严后过了很长时间。 通过媒体的报道才看到了这样的内容。他说，能够写这种纸条的只有国防部长官，并指名前国防部长官金龙显。接着尹锡悦还主张，前防长金龙显当时被拘留，所以没能进行具体确认。报道内容不属实，内容本身似乎也很矛盾。另外，在涉及前国防部长官拟定戒严布告令的背景时，尹锡悦方面表示，前国防部长官金龙显起草时因失误才包含了相关内容。与此相反，金龙显方面则主张，尹锡悦总统已经进行了有关讨论，没有出现错误，内容写得很正确。在发布12·3紧急戒严令时发表的布告令1号内容包括“禁止国会和政党活动等一切政治活动"的违宪内容。尹总统方面在第三次辩论中就该布告令表示，这是为了具备戒严形式，但并没有执行布告令的具体意向，也没有实施的计划。尹锡悦总统表示，国会和共同民主党方面多次主张他妨碍了国会表决，但大韩民国国会和媒体的力量比总统更强，认为即使投入军队妨碍国会表决，戒严也不会一直持续下去，他认为这些主张多少有些令人费解。此前，被拘留的尹锡悦总统于当天中午12时50分左右乘坐法务部护送车辆从首尔拘留所出发，于中午1时11分左右抵达宪法法院大楼。随后该车辆立即前往大楼地下车库。外界并没有捕捉到尹锡悦总统的身影。另外，宪法法院附近从当天上午开始聚集了支持尹锡悦总统的人群，持续举行集会。在此过程中，殴打警察的一名女性作为现行犯被捕。尹锡悦总统方面已表示，将参加剩下的五次辩论。预计今后也会反复出现当天庭审的情况。