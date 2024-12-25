尹锡悦出席弹劾案第三次庭审辩论 为宪政史上首例

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统21日亲自出席弹劾案第三次庭审辩论。庭审开始后，尹锡悦向宪法法院请求给予发言的机会。尹锡悦称，身为公职人员，他对自由民主有着坚定的信念。此后，尹锡悦与宪法法院法官进行了问答，并亲自进行了陈述。国会弹劾案追诉团方面播放其发布戒严令后，戒严军进入国会的视频时，尹锡悦目不转睛地注视着屏幕，表情没有明显变化。在此次辩论中，宪法法院代理院长文炯培发问尹锡悦“是否指示将国会议员拉出来？”。对此，尹锡悦予以否认称，当时为了维持秩序，只派出了小规模兵力。尹锡悦的相关发言与检方对已被拘留并受审的韩国军警的指控内容相反。根据检方指控军警指挥官的具体内容，尹锡悦发布戒严令时期，给警察厅厅长赵志浩打电话，指示其“逮捕进入国会的全部国会议员”，并命令时任首都防卫司令部司令李镇雨“即使开枪、也要破门而入”，“将国会议员拉出来”。国会弹劾案追诉团方面也提到上述指控内容称，当时尹锡悦动用军事力量的目的在于阻止国会就“解除紧急戒严令”决议案进行表决。另外，针对所谓“政治人物逮捕组”的相关疑惑，尹锡悦方面也予以否认，并称，自己从未指示逮捕政治人物。面对“是否给企划财政部长官写纸条要求编制将替代国会的国家紧急立法机构预算”的提问，尹锡悦也予以否认。尹锡悦方面在谈到以禁止国会、地方议会和政党活动等一切政治活动为主要内容的“戒严布告令1号”问题时表示， 这只是戒严形式，并没有计划解散国会或禁止立法活动。这是韩国宪政史上现任总统首次亲自出席弹劾案庭审辩论。 当天的辩论约进行了1个小时40分钟，于下午3时43分结束。尹锡悦总统已宣布将出席全部辩论，预计还将出席23日进行的第四次辩论。