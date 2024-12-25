韩外交部就特朗普涉北拥核发言发表立场

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韩国国际广播电台报道：对美国总统特朗普就任第一天称北韩为“拥核国家”一事，韩国政府表示，这可能与特朗普总统之前的立场一脉相通，并强调北韩决不能享有“拥核国家”的地位。韩国外交部官员21日表示，特朗普在第一任期和总统竞选时期一直主张通过干预北韩的方式应对北韩核问题。特朗普的相关发言可能是与之前的立场一脉相通。这位官员还称，特朗普总统在回答记者提问时还强调“除北韩之外的其他威胁”，这一点也值得关注。但这位官员表示， 韩美等国际社会一贯坚持北韩无核化原则。根据《不扩散核武器条约》（NPT），北韩决不能享有“拥核国家”的地位。这位官员还指出，北韩违反《不扩散核武器条约》和联合国安理会相关决议，正在非法研发核武器。为了实现北韩无核化，韩国政府将与美国新政府和国际社会保持密切合作。特朗普总统韩国时间21日上午2时正式上任。他在白宫总统办公室表示， 他与北韩国务委员长金正恩的关系非常好，金正恩非常喜欢他，北韩成为了“拥核国家”。特朗普接连表态对北韩的关注。对此，有观点认为，特朗普可能向北韩释放对话信号。在此背景下，特朗普政府放弃美国历届政府的“北韩完全无核化”政策基调，推行以容忍北韩拥有部分核武器的政策，可能成为与北韩进行裁军谈判为主要内容的“小交易（ Small Deal）”而引发忧虑。