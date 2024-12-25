南北韩在联合国裁军会议上就北韩核问题针锋相对

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在讨论裁军问题的联合国会议上， 将北韩非法研发核武器和导弹，并向俄罗斯派兵的问题付诸公论。对此，北韩则主张，美国在制造韩半岛紧张局势，其不愿放弃核导研发。联合国裁军谈判会议21日在瑞士日内瓦举行。多数成员国在会议上提出了北韩核导弹项目的不正当性。对此，北韩常驻联合国日内瓦办事处代表赵哲洙则反驳称， 美国新年伊始就展开了对北韩航空谍报活动。赵哲洙主张，韩美在韩半岛举行核战模拟演习，甚至美方还派出空军战略轰炸机飞往韩半岛附近海域参加演习。美国发起的政治、军事挑衅是引发武力冲突、威胁地区稳定的根本原因。赵哲洙表示，拥有最强的国防力量是守护和平的唯一途径，北韩将强力遏制敌对势力发起的一切军事挑衅行为。赵哲洙称，作为负责任的拥核国家，北韩将为阻止任何形式的战争、维护和平与稳定持续作出努力。对此， 韩国常驻联合国日内瓦办事处参赞金一勋（音译）则反驳称，北韩违反联合国安理会相关决议，不仅向俄罗斯提供致命武器和弹道导弹，还派遣1.1万余名士兵。金一勋指出，近期有两名北韩士兵被乌军俘获，这就证明了北韩军参战的事实。金一勋表示，北韩将南北韩关系重新定性为“两个敌对国”的关系，从而消除了对同族进行先发制人核攻击的心理障碍，北韩降低核攻击门槛是当前的威胁因素，也是影响和平与稳定的行径。金一勋称，将目前局势的责任归咎于他人、切断连接南北韩间的公路和铁路不符合北韩的利益，唯一符合北韩利益的方法是对话和外交。