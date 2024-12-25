韩代总统崔相穆：积极应对特朗普第二届政府对韩国经济的影响

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆表示，韩国经济和出口在特朗普第二届政府时期将面临困难，今后将迅速、有体系地采取应对措施。崔相穆22日上午在政府首尔办公大楼举行的国政悬案兼经济相关部长会议上表示，特朗普通过就职演说和行政命令等预告了“美国优先贸易政策”等大幅度政策转变。我们将仔细分析美国新政府通过行政命令发布的能源政策变化和取消电动汽车优惠措施等对韩国经济的影响，并积极予以应对。与会者还商讨了“国家人工智能（AI）计算中心”构建实施计划、如何改善给国民带来不便的规制方案等。崔相穆表示，国家人工智能计算中心由民官合资4万亿韩元兴建，政府将竭尽全力支持中心在2027年以前完工启用。为此，政府将推进向参与中心建设的企业支援最高达2.7万亿韩元、向产业银行等支援2000亿韩元的政策资金、提供最高可达2.5万亿韩元限度的低息贷款以及加快处理电力系统影响评估等行政程序。崔相穆还强调，将更加积极消除给国民带来不便和负担的不合理限制。他还说，将不遗余力地对社会弱势群体提供支持，放宽残障人士专用电梯安装法令的规定，在更多的小型建筑中安装残障人士专用电梯。崔相穆还对19日西部地方法院发生的暴动事件再次表示遗憾，并称，将对宪法法院和主要法院安排24小时警察机动队警卫，加强法官人身保护。