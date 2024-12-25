韩国公调处22日试图对尹锡悦进行讯问

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在被拘留的情况下拒绝接受高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）的调查，公调处尝试对尹锡悦进行强制传唤审问或在拘留所就地讯问。公调处的车辆于22日上午10时20分左右抵达羁押尹锡悦的首尔拘留所。公调处人士表示，将在当天进行强制传唤或就地讯问。公调处21日向拘留所发送协助公文，拘留所已准备好调查室。公调处处长吴东运22日对记者说，法院签发拘留令后，尹锡悦拒绝到案受讯，因此不得不尝试强制拘传。吴东运就尹锡悦拒绝到案受讯的态度表示，我认为尹锡悦回避受讯是有目的的。公调处曾于20日和21日尝试强制传唤被羁押在首尔拘留所的尹锡悦，但两次均未能完成任务。尹锡悦还拒绝在调查结束后的报告上签名、盖章以确认内容是正确书写的，因此在庭审过程中，调查内容会否被认定还是个变数。尹锡悦21日出席宪法法院弹劾审判第三次辩论后，到医院接受了约三个小时的治疗，随后回到了拘留所。公调处未获悉尹锡悦去医院，为了第二次强制传唤来到了拘留所，结果空手而归。公调处对尹锡悦的第一次拘留期限将于本月28日到期，吴东运正在就移交案件的时间与检察机关进行协调，他表示，将在农历新年假期前将案件移交给检察机关。因公调处没有对总统的起诉权，为了起诉，必须将案件移送至检察机关。另外，公调处22日上午对位于首尔龙山区的总统办公室和总统官邸进行了扣押搜查。据悉，公调处展开了扣押搜查，以确保总统办公室安全手机服务器等物证。尹锡悦涉嫌在宣布紧急戒严时使用安全手机向戒严主要人物下达指示。据分析，在对尹锡悦调查持续受阻的情况下，公调处尝试获取其他物证，但实际上能否进行扣押搜查还有待观察。警方此前也多次试图对总统办公室、总统警卫处、总统安全屋等进行扣押搜查，但因警卫处的阻挠而未能成行。总统办公室表示，将根据合法程序应对扣押搜查。