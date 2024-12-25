韩国国防科技水平位居全球第八

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韩国国际广播电台报道：据调查，韩国国防科学技术水平排名全球第八位。韩国国防技术振兴研究所22日发布《2024年各国国防科技水平调查书》，宣布韩国与日本的国防科技并列全球第八位。在2021年的调查中，韩国排名第九，三年间上升了一个梯次，达到了最发达国家美国的82%。美国自2008年首次调查以来一直保持第一位，其后依次为法国（89%，以下均为相较美国）、俄罗斯（89%）、德国（88%）、英国（87%）、中国（86%）、以色列（84%）、韩国和日本（82%）、意大利（79%）、印度（73%）、西班牙（70%）。韩国在包括K9自行火炮等在内的火炮系统领域排名第四。K2主战坦克等机动战斗系统领域、指挥控制以及通信、弹药、防空武器领域排名第七。明显上升的领域是国防软件，较此前调查上升6个百分点，达到79%。空中无人机领域为83%，位居第八。《2024各国国防科技水平调查书》收录了主要12个国防发达国家的国防科技水平和武器系统开发动向等。韩国国防技术振兴研究所所长孙在洪（音译）表示，提高韩国国防科技水平是政府积极投资国防研发、成功开发核心技术及武器系统、扩大军工出口等政府和产、学、研共同努力的结果。