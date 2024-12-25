特朗普政府首份QUAD外长联合声明未出现“韩半岛无核化”表述

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韩国国际广播电台报道：特朗普政府成立后发布的首份四方安全对话（Quad：美国、日本、澳大利亚和印度组成的四方安全协议机制）声明中未出现此前包含的“韩半岛无核化”的表述。四方安全对话外长会议是美国国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）就任后的首个正式行程。会后发布的联合声明中未出现“韩半岛无核化”等有关北韩的内容。而此前的四方安全对话峰会和外长会议声明从未遗漏过上述内容。美国国务院公布的这份声明未提到中国、北韩等具体国家，仅出现了“反对通过武力和高压手段改变现状的单方面行动”这一针对中国的惯常表述。拜登政府时期发布的四方安全对话联合声明每次都提到了韩半岛无核化、北韩等有关内容。2023年3月在新德里举行的外长会议、同年5月的广岛峰会、去年7月的东京外长会议、去年9月的威尔明顿峰会均包含关于合作推动韩半岛无核化的承诺。不过目前尚无法断定美国对北政策发生了变化。鲁比奥本月15日在人事听证会上就对北政策表示，我们希望寻求的解决方案是如何才能既不刺激其他国家追求发展自身的核项目，又能阻止危机，不过我们还未做好准备。近期美国总统特朗普、国防部部长提名人皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）均称北韩是“拥核国（nuclear power）”，在这一背景下，四方安全对话联合声明的变化值得关注。