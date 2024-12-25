北韩媒体未报道最高人民会议有关消息 会期或长于两天

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韩国国际广播电台报道：截至23日早上，北韩媒体未报道定于22日举行的最高人民会议的有关消息。截至当天早上7时，北韩对外宣传官方媒体朝鲜中央通讯社（简称“朝中社”）和对内媒体、劳动党机关报《劳动新闻》均未发布最高人民会议的相关报道。北韩最高人民会议常任委员会上月5日宣布，定于22日召开“第十四届最高人民会议第十二次会议”。按照惯例，北韩媒体会在主要活动的第二天进行报道。有分析认为，这种情况意味着此次会议会期有可能长于两天。最高人民会议会期通常为一至两天，会议全部结束后才会发布相关报道。会议被推迟的可能性也无法排除。2020年4月“第十四届最高人民会议第三次会议”在未说明原因的情况下推迟两天举行。北韩最高人民会议相当于韩国的定期国会，主要讨论《宪法》、法令的制定和修订工作以及国家机关的人事问题。由于此次会议在美国总统特朗普就职典礼后举行，北韩国务委员长金正恩会否出席会议并释放对美信息引起了关注。特朗普在就职典礼后回答记者提问时表示，他（指金正恩）已经是“拥核国家”（Nuclear Power）。另外，《社会主义宪法》部分条款的修正问题也在此次最高人民会议的议题之列，北韩将如何在宪法中反映金正恩提出的南北韩是“两个敌对国家的关系”的说法也备受关注。