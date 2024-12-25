韩外长赵兑烈：总统亲手递给自己戒严相关小纸条

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韩国国际广播电台报道：围绕尹锡悦总统是否在“12·3紧急戒严”前向部分国务委员递包含相关措施的小纸条，当事各方展开了激烈争辩。韩国外交部长官赵兑烈再次表示，总统亲手递给自己小纸条。赵兑烈22日出席调查尹锡悦政府内乱嫌疑的国政调查特别委员会听证会，并在回答共同民主党议员白惠莲的有关提问时表示，“确实收到过小纸条，在（上月13日）国会全体会议上也做出了相同回答”。国务总理韩德洙在回答是否目睹尹锡悦总统递小纸条的提问时表示，当时情况十分令人震惊，无法记住所有细节。尹锡悦总统21日出席在宪法法院举行的弹劾案审理第三次辩论，在被宪法法院院长代理文炯培问到是否向企划财政部长官崔相穆递关于国家紧急立法机构预算制定问题的小纸条时予以了否认，并表示后来看新闻才得知发现小纸条的情况。另外，国家情报院前第一次长洪章元（音译）22日出席听证会时表示，12月3日紧急戒严令颁布时，还以为尹锡悦总统所说的“全部处理掉”是指间谍团事件，与国军反间谍司令部司令吕寅兄通话后才知道尹锡悦总统指的是逮捕政治界人士。据洪章元陈述，戒严当天下午8时22分许，尹锡悦总统在电话通话中称“一两个小时后有传达事项”，在等候过程中通过电视得知了紧急戒严的消息。洪章元表示，当时感到非常慌乱，作为国家核心情报机构的国情院并未作出当前处于紧急状况的判断，不理解紧急戒严是如何生效的。这一陈述被解读为国情院在戒严当天并未作出当前状况符合紧急戒严令颁布条件的判断。涉嫌指示切断对媒体水电供应的行政安全部长官李祥敏当天拒绝作证。尹锡悦总统在宪法法院表示，从未指示“把国会议员拉出来”，但是前特殊作战司令部司令郭种根重申听到了这一指示。另外，国会在在野党的主导下颁发了对未出席听证会的尹锡悦总统和国防部前长官金龙显的共同出席命令。国民力量党称此举的目的是让总统难堪，在表决中投反对票。