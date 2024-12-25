李在明召开媒体见面会 称应追求超越理念和阵营的实用主义

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党首李在明23日召开记者见面会，公布施政思路和民生经济恢复对策。这是去年12月15日韩国国会通过对尹锡悦总统弹劾动议后，李在明首次召开记者见面会。李在明强调，当今时代最紧迫的课题是恢复和增长，为了克服危机、实现经济增长，应追求超越理念和阵营的实用主义。李在明表示，“不论白猫黑猫，只要能抓老鼠就是好猫”，超越理念和阵营的现实实用主义是克服危机和实现增长的动力。在具体方案上，李在明强调以民间为主导，提升企业竞争力。李在明还提到了股市等资本市场发达化，创造人工智能、新药等新增长动力。李在明指出，经济上的贫富分化是社会两极分化的原因，将推行分享增长机会和成果的“公正增长”。李在明还大力批判了现任政府。他指出，“西部地方法院暴动”是极端主义势力发起的第二次内乱，必须终结野蛮的内乱和骚乱，开启希望之路。李在明表示，虚心接受近期民主党支持率下滑的现实，国民本希望民主党能在当前政局中承担更大的责任、发挥更大的作用。李在明还暗示将重新考虑其所提出的推动发放基本收入的政策。他指出，当前比起分配，创造的过程更加重要，正在严肃思考基本收入的问题。有分析指出，在保守阵营团结一致、在野党支持率下滑的情况下，李在明试图通过记者见面会团结进步阵营和在野党支持者。