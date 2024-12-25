韩国去年经济增长2.0% 低于预期

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韩国国际广播电台报道：韩国去年经济仅增长2%，低于预期。韩国银行（央行）23日公布的初步数据显示，2024年全年实际国内生产总值（GDP）同比增长2.0%。受消费和建设投资等内需低迷、紧急戒严引发政治动荡等多种因素叠加的影响，去年韩国经济增速止步于2%。这一数据高于2023年的1.4%，但低于去年11月央行公布的预期值2.2%。从单季增速来看，2023年第一季度至去年第一季度维持了连续增长的基调，第二季度下滑0.2%，第三、四季度各增长0.1%。第四季度增速比央行去年11月公布的预期值（0.5%）低0.4个百分点。具体来看，去年第四季度的居民消费以服饰、鞋类等半耐用品和医疗、教育等服务为主增长0.2%。政府消费以社会保障基金的物品和服务补助为主增长0.5%，设备投资在半导体制造设备等机械类的推动下增长1.6%；建设投资则因建筑、土木工程双双低迷而下滑3.2%。设备投资对第四季度增速的贡献率最高，为0.2个百分点；居民消费、政府消费、净出口各贡献0.1个百分点；建设投资则拉低0.5个百分点。按照行业划分，制造业、服务业分别增长0.1%和0.3%；农林渔业、水电煤业和建筑业则分别下滑3.9%、2.9%和3.5%。央行方面表示，今年建设投资将继续不景气，第一季度经济增速有可能低于0.5%；去年第四季度出现的政治不确定性和特朗普新政府成立的影响将反映在今年全年增速之中。