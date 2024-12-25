三星发布Galaxy S25系列 本月24日起在韩接受预定

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韩国国际广播电台报道：三星电子公开了搭载升级版人工智能（AI）功能的Galaxy S25系列手机。三星电子当地时间22日在美国加利福尼亚州圣何塞举行“Galaxy Unpacked 2025”发布会，宣布推出最新款智能手机。Galaxy S25系列的AI功能较去年推出的Galaxy S24系列相比得到了大幅提升。三星电子移动通信部门总裁卢泰文当天表示，如果说上一代机型是搭载AI功能的起步，那么Galaxy S25系列就是具备成熟AI架构的智能手机的起步，通过得到升级的Galaxy AI提供最简单直观的AI体验，是真正的AI智能手机和AI伙伴。Galaxy S25系列在Galaxy首个整合型AI平台“One UI7”的支持下，强化了各应用程序之间的连接，用户无需再亲自翻找。例如，用户只需在观看Youtube视频时发出概括内容的指令，AI便会自动把概要粘贴到三星记事本上。One U17可深入洞悉用户需求和偏好，提供个性化AI体验。AI可为用户提供天气、行程、睡眠质量评分等个人必要信息，并为有新闻阅读需求的用户每天推荐常用网站的新闻。Galaxy S25系列的AI具备可同时分析处理不同类型信息的多模态感知能力，并添加了AI按钮，用户可通过对话方式发送指令。实时翻译功能的适用语言增至20种，并添加了将通话内容转换为文本的功能。Galaxy S25系列的镜头搭载了高像素传感器和基于AI的新一代“ProVisual Engine”，在远距离的条件下仍能拍摄清晰的高画质图片。其中Ultra使用5000万像素的超广角镜头。从外观设计上来看，Galaxy S25系列的线条更加流畅，边框缩小约15%、令屏幕更大。手机变薄0.4毫米，重量减轻约6%。Galaxy S25系列从下月7日起将依次在包括韩国的全球各地发售，本月24日至2月3日在韩国接受预定。