特朗普称将再次与金正恩取得联系

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韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普当地时间23日表示，将再次尝试与北韩国务委员长金正恩进行首脑外交。特朗普前一天接受福克斯新闻采访在被问及是否会再次与金正恩取得联系时回答说，我会那样做的。特朗普对于第一个任期与北韩首脑外交表示，“我解决了该问题（北韩核问题），我们相处得很好”。这是特朗普20日就任后首次就尝试重启与北韩的首脑外交表明立场。特朗普表示，很难与宗教热情强烈的伊朗进行谈判，但金正恩不是宗教狂热分子，他是个聪明的男人。特朗普的表态被解读为可以与金正恩进行谈判。北韩与美国于2018年和2019年分别在新加坡与河内举行过两次首脑会谈，特朗普和金正恩也曾在板门店会晤。随着特朗普明确表明将重启北美首脑外交的意愿，金正恩委员长对此有何回应备受关注。在拜登政府时期，金正恩全面断绝与美国沟通，致力于加强核武器和导弹力量，并将北韩与俄罗斯的关系提升到同盟水平。如果金正恩作出回应，双方举行自上而下的沟通方式，特朗普政府是否会像第一任期时那样坚持无核化原则将是关键。特朗普在20日举行的记者会上称北韩为“拥核国家”（nuclear power），认为北韩核力量已经达到高度化水平，与执政第一期时的看法有所不同。在这种情况下，韩美之间对北韩政策的协调将变得更加重要。韩国驻美国大使赵贤东在特派记者恳谈会上就特朗普第二任期应对方案表示，政府将在坚持北韩无核化目标的情况下，为解决因北韩参加俄乌战争而引发的种种问题，加强韩美之间对北韩政策的协调。