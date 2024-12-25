韩联参：北韩准备再次派兵援俄

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韩国国际广播电台报道：韩国军方掌握了北韩准备再次派兵援俄的具体情况。韩国联合参谋本部（以下简称“韩联参”）24日在向国防部记者团发布的《最近北韩军队动向》的资料中指出，北韩派兵援俄已过去四个多月，据推测，北韩正在加快因伤亡惨重和被俘的后续应对措施以及再次派兵的准备。韩联参相关人士表示，北韩军队目前正在进行冬季训练，从训练情况与过去有所不同来看，可能是为了准备再次派兵援俄而进行训练。这名人士说，已被派往俄罗斯的部队也曾进行过类似训练，再次派出的将会是类似特战部队“暴风军团”的部队。另一方面，虽然北韩正在继续准备发射侦察卫星或洲际弹道导弹（ICBM），但韩国军方没有捕捉到即将发射的迹象。北韩在美国总统唐纳德·特朗普就任前的本月6日和14日分别发射了高超音速弹道导弹和短程弹道导弹（SRBM）。韩联参对此表示，我们认为北韩随时都能突袭发射短程弹道导弹和巡航导弹。韩联参还分析说，今年是北韩劳动党成立80周年，也是国防力量和经济发展五年计划的最后一年。为了彰显成效，北韩从年初开始集中力量连续发射导弹、建设地方工厂，并动员军队抗洪救灾。韩联参正在关注北韩继续拆除开城工业园区综合支援中心建筑，并将材料和物品运出，北韩有可能在进行爆破作业前的准备工作。韩联参表示，从去年12月中旬开始，开城工业园区综合支援中心的拆除活动持续了一个月以上，鉴于2020年6月南北共同联络事务所被炸毁，正在进行密切监视。北韩在炸毁南北共同联络事务所之前，也进行了建筑拆除和物品运出等工作。