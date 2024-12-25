北韩IT专家赚取美国企业巨额外汇

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韩国国际广播电台报道：北韩信息技术(IT)专家在隐瞒国籍后，以远程办公方式在美国企业工作的团伙被揭发。美国法务部当地时间23日透露，美国籍的艾力克·普林斯和以马内尔·艾西特以及北韩籍的陈成日、朴振成、墨西哥籍的佩德罗·德洛斯·雷耶斯等五人因涉嫌阴谋诈骗美国政府并洗钱而遭到起诉。根据美国佛罗里达州南部地区联邦法院公开的诉状，他们从2018年4月开始到去年8月为止，促成北韩信息技术专家在至少64家美国企业工作，并获取86.6255万美元外汇。据检方推测，流入北韩当局的资金达数千亿韩元。有鉴于美国企业支付的薪资很高，隐瞒国籍就业的北韩信息技术专家中，一部分人的年收入超过30万美元（约4.3亿韩元）。经确认，由北韩14名信息技术专家组成的小组与美国企业签订合同后，一年获得8800万美元(约1263亿韩元)。据悉，北韩政府从信息技术人员身上抽取90%以上的收入。据检方透露，被起诉的两名美国人为了雇用北韩信息技术专家而运营IT人力公司，使用被盗或伪造的护照等，帮助支援美国金融机构或跨国零售企业等的远程办公业务。如果北韩信息技术专家成功就业，IT人力公司就在各企业发放的业务用笔记本电脑上安装可欺诈企业的特殊软件后转交给北韩信息技术人员。美国联邦调查局(FBI)在有关人员所在的佛罗里达州的居所发现了北韩信息技术专家伪装成在美国工作的装备。据悉，被检方起诉的陈成日、朴振成目前居住在中国辽宁省。另据美国联邦调查局透露，隐瞒身份在外国企业就业的北韩信息技术专家在所在的公司网络上窃取敏感信息后，威胁企业勒索钱财的情况也时有发生。同时还确认了北韩信息技术专家非法侵入公司网络，并劫持敏感信息以换取金钱的案例。