北韩在裁军会议上称韩国应收拾国内政治混乱

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韩国国际广播电台报道：韩国发生的“12·3戒严事件”在联合国裁军会议上被提出。北韩常驻联合国日内瓦办事处参赞朱龙哲(音译)当地时间23日在联合国日内瓦办事处举行的裁军会议上主张，韩国在指责他人之前，更应该注意收拾本国的政治混乱局面。韩国此前指出北韩开发核武器明显违反联合国安理会决议，朱龙哲则提出韩国“12·3戒严事件”后的政治状况，讥讽韩国应先解决国内问题。韩国常驻联合国日内瓦办事处参赞金一勋（音译）对此表示，北韩对民主主义制度产生兴趣，令人感到欣慰。金一勋强调说，我建议北韩代表团今后也会关注韩国民主主义进程和民主主义复原的过程，这才是真正的民主主义。在当天的会议上，与会国接连发出呼声，批评北韩核开发和北韩与俄罗斯军事合作。加拿大、日本、澳大利亚、土耳其和欧盟代表谴责北韩非法军事挑衅以及与俄罗斯的不正当军事合作。俄罗斯方面则表示，韩国、美国和西方盟友自称是“韩半岛和平的守护者”，然而破坏了北韩为维护地区和平所作出的努力。去年俄罗斯总统普京对平壤进行国事访问时，韩美在韩半岛举行联合军演，表明韩美作为“潜在侵略者”而进行合谋。朱龙哲还表示，北韩加强国防力量作出的努力完全符合《联合国宪章》中的行使正当自卫权。作为拥核国家，我们的地位与他国是否承认无关，这是不可否认的事实。韩国反驳了北韩和俄罗斯的发言。金一勋指出，北韩正在徒劳地掩盖目前韩半岛局势的因果关系。韩美同盟是1950年北韩武力入侵韩国，韩半岛变成一片废墟而形成的。北韩和俄罗斯诡辩军事合作合法，但违反了《联合国宪章》内的多数原则。