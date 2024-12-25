韩驻美大使：将与特朗普政府共同坚持北韩无核化目标

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国驻美国大使赵贤东当地时间23日表示，将与美国特朗普第二届政府共同坚持北韩无核化目标。赵贤东当天在美国华盛顿韩国文化院举行的特派记者团新闻发布会上就特朗普执政第二任期应对方案表示，韩国政府坚持韩美的北韩无核化目标，将为解决因北韩参加俄乌战争而引发的各种问题加强韩美之间对北韩政策的协调。赵贤东还说，将加强延伸威慑（美国向韩国提供核保护伞），并以此为基础保持韩美联合防卫态势，继续维持韩美日合作基调。美国总统唐纳德·特朗普和国防部长提名人皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）等人最近将北韩称为“拥核国家”（nuclear power），赵贤东的表态可被解读为特朗普政府将会坚持过去美国政府的北韩无核化目标和原则。赵贤东还说，将与美国新政府具体协商特朗普关心的造船、投资、人工智能（AI）、民间核能领域的合作。赵贤东强调，我们将会对特朗普强硬的移民和边境问题做好准备，尽量减少对海外同胞的影响。赵贤东表示，“特朗普2.0时代”已经开始了，在这种不确定时期，重要的是冷静而周密地应对任何情况的变化。赵贤东还说，在大选前就已经和特朗普方面人士进行了沟通和准备，在特朗普第二任期也将紧密合作，进一步推进韩美同盟的发展。