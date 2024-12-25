韩七成以上离散家属不知道在北韩亲人的生死情况

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韩国国际广播电台报道：在政府登记注册的大部分离散家属未能确认在北韩亲人的生死情况。韩国统一部24日透露，去年进行的第四次南北韩离散家属情况调查中，5103名受访者中75.5%的人回答“不知道在北韩的家人和亲戚的生死情况”。在确认北韩家人生死的离散家属中，进行相逢、书信交换、通话等交流的比率只有20.9%，为261人。在登记注册的所有离散家属中，只有5%左右的人有机会与在北韩的家人进行交流。在交流渠道（多项选择）方面，政府层面（57.4%）略多于民间层面（46.7%）。生死未卜的离散家属中有47.9%的人表示，今后不会确认（北韩家属生死）消息，他们中的大部分人（91.9%）认为是因为高龄而已经死亡。对于最急需推进的离散家属政策(多项选择)项目中，77.2%的人选择了“全面的生死确认和死亡时通报制度”，随后依次为相逢定期化(37.5%)、拟定南北间书信交换制度(18.2%)、促进视频相逢(11.8%)等。此次调查是在确认到联系方式的36017名生存的离散家属登记者中，按性别、年龄、居住地等比例分配而选定的5103名为对象，通过家庭访问面谈调查方式进行。调查工作是从去年9月23日到11月17日期间进行的。