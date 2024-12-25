韩国五大医院手术次数恢复至医政矛盾前的74%

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韩国国际广播电台报道：韩国大型医院的手术次数恢复至医政矛盾暴发前的70%以上。去年2月，韩国住院和实习医生因抗议政府的医学院扩招政策集体辞职，导致大型医院手术次数骤减。保健福祉部的诊疗量监看数据显示，本月第二周（6日-10日），五大医院的手术次数为898次，恢复到住院和实习医生展开集体行动前（1207次）的74%。受到住院和实习医生集体辞职的影响，三星首尔医院、首尔大学附属医院、首尔圣母医院、首尔峨山医院、世福兰斯医院五大上级综合医院的手术次数曾在去年2月第四周猛跌至日均600次，随后逐步恢复。本月第二周，47家上级综合医院和303家综合医院的日均手术次数总计为9390次，反弹至集体辞职行动前（9695次）的97%。分析指出，这主要是因为住院和实习医生较少的综合医院手术次数大幅增长。综合医院手术次数在集体辞职行动前为日均5377次，医政矛盾爆发后小幅下滑，本月第二周增至5975次。上级综合医院和综合医院接待的门诊患者人数也几乎恢复至集体辞职行动前的水平。集体辞职行动发生前的去年2月初，上级综合医院和综合医院的日均门诊接待次数总计47.5847万次，本月第二周恢复到45.9640万次。其中五大医院的日均门诊接待次数为4.4715万次，为集体辞职行动前（5.1087万次）的88%。不过医疗界有意见指出，留守岗位的医疗人员疲劳度很高，若医政矛盾持续，则有可能无法坚持。