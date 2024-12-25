韩国公布济州航空空难初步调查报告

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韩国国际广播电台报道：济州航空遇难客机的飞行数据记录器在距离务安国际机场跑道约2公里处停止运作。国土交通部航空铁路事故调查委员会（以下简称“调查委”）27日在主页上公布了包含事故概要等内容的初步报告。根据报告，遇难客机的两个黑匣子、即飞行数据记录器（FDR）和驾驶舱语音记录器（CVR）在客机遭遇鸟击后停止运作。鸟击的具体时间目前尚在分析中，不过遇难客机于上午8时58分56秒紧急宣布因遭遇鸟击而复飞。飞行数据记录器停止运作的时间为8时58分50秒。飞行数据记录器停止运作4分7秒后、即上午9时2分57秒，遇难客机与定位设施撞击。根据调查委调查结果，客机两侧发动机均发现了花脸鸭的羽毛和血迹。遇难客机在撞击定位设施后起火并出现部分爆炸现象，两个发动机因撞击被掩埋在定位设施的泥土中。另外，遇难客机机体的前半部分散落在距离定位设施约30米-200米的范围内，机尾部分则在定位设施的另一侧被发现，其中一部分已完全烧毁。报告还包含了事故概要、飞机履历、驾驶员履历等内容。遇难客机型号为B737-800（注册号HL8088），由美国波音公司制造，2009年9月4日交付欧洲廉价航空公司瑞安航空，2017年2月3日济州航空以租赁方式开始运营。这份报告是调查委在事故发生后公开的首份正式调查报告。调查委于本月25日向遗属说明了第一轮调查结果，27日在主页公开了内容相同的报告。根据《国际民用航空公约》，事故调查部门应在事故发生后30天以内向国际民用航空组织（ICAO）和事故有关国家提交初步报告。调查委表示，将展开全方位调查工作，包括鸟击、发动机分解检查、黑匣子资料分析、管制资料、零部件精密调查和定位设施等调查，查明事故原因。调查委还表示，正与美国国家运输安全委员会（NTSB）、法国航空事故调查处（BEA）合作进行事故调查，将继续就有必要的部分展开联合调查。