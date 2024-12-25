宪法法院称李真淑案不属于滥用弹劾动议权 对尹锡悦总统案件影响引关注

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韩国国际广播电台报道：经证实，宪法法院在放送通信委员会委员长李真淑弹劾案审判过程中裁定，国会表决通过弹劾动议并非“滥用弹劾动议权”。宪法法院8名法官以4对4驳回对李真淑的弹劾动议，并裁定国会的弹劾动议合法。宪法法院指出，弹劾动议的表决过程遵守了法定流程，若被动议人的宪法乃至法律违反行为在一定程度上得到证明，则可追究被动议人的法律责任、防止同类行为再次发生，应视作旨在守护《宪法》的行为。宪法法院还指出，即使弹劾动议包含附带的政治目的或动机，也无法仅凭这一点就认定为滥用弹劾动议权。宪法法院表示，弹劾审判对公职人员的违宪、违法行为进行宪法裁决以控制国家权力，进而履行对公职人员造成的违宪提出警告并予以预防的功能。宪法法院还表示，即使针对就任当天所做行为发起弹劾动议，也可充分实现弹劾审判的宪法守护功能。李真淑方面此前以国会在李真淑获任命后立刻发起弹劾动议、前任金洪一和李东官也先后受到弹劾动议为由，指国会滥用弹劾动议权。李真淑方面还称，弹劾动议带有令李真淑停职、使放送通信委员会功能瘫痪的政治目的，属于滥用弹劾动议权，其本身便不合法。外界关注宪法法院的这一裁定会否影响尹锡悦总统弹劾案的审判。尹锡悦总统方面称，共同民主党等在野党“滥发弹劾”是颁布12·3紧急戒严的原因之一，并提到了对李真淑的弹劾。尹锡悦总统方面在本月14日向宪法法院提交的答辩书中以李真淑弹劾案为例，称从总统的立场上来看，庞大在野党所支配的国会已然成为破坏自由民主主义宪政秩序的怪物，横行霸道、企图使国政瘫痪，这种情况只能被视作国家危机状况。