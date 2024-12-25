南非对涉嫌与北韩核武器装备走私疑惑发表立场

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韩国国际广播电台报道：对于涉嫌参与用于北韩制造核武器必备装备走私过程一事，南非和中国政府均表示，正在认真履行对北韩出口管制的相关国际义务。南非外交部发言人克里斯廷·菲里当地时间28日在回答美国之音广播电台（VOA）相关提问时表示，没有接到相关事例研究中所涉及的事件通报，也没有所掌握的任何信息。这位发言人强调，南非作为主要国际公约和协议的当事国和联合国成员，正在尽最大努力履行包括联合国安理会相关决议在内的所有国际义务。为了防止武器项目相关的物质、设备和技术被挪用，将在多边体制内与世界各国持续进行合作。南非外交部的这一表态，是对美国智库科学与国际安全研究所(ISIS)日前发布的一份报告所作出的回应。报告称，用于制造核武器的核心设备“真空炉”从西班牙经由墨西哥、南非和中国被非法转运到北韩。据悉，“真空炉”是制造核武器的关键原料铀和钚所必需的。报告指出，2022年首次装运“真空炉”的西班牙贸易商正常贴上了用于识别进出口商品的HS代码和相关说明，但在墨西哥被人领取后，在运往南非的过程中，HS代码和说明被改为“机械类”，之后在南非装船的过程中再次伪装成“金属废弃物”而转移至中国。该报告指出，被指定为“真空炉”的最后经由地的中国政府在不知情的情况下强调了对北韩制裁的原有立场。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇对美国之音广播电台的置评表示，他并不了解具体情况。中国一直严格按照出口管制法规和国际义务对两用物项实施控制。中方始终致力于维护半岛和平与稳定，认真落实安理会有关决议，中方支持全面履行有关决议，反对忽视促进对话的过程而只强调制裁。另据美国之音广播电台报道，截至目前，被认为首次装船地点的西班牙和之后领取并变更HS代码的墨西哥还没有对相关提问做出回应。