中国AI公司DeepSeek超越Chat GPT 登顶美国苹果应用商店

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韩国国际广播电台报道：韩国时间1月27日，苹果App Store美国区免费应用下载榜显示，中国大模型应用“DeepSeek”超越ChatGPT，排名第一。此外，DeepSeek在App Store英国区免费应用下载榜的排名升至第二，仅次于Chat GPT。尽管美国采取芯片出口限制，但随着中国成功开发高性能低成本AI，包括英伟达在内的美国大型科技项目股价暴跌，中国人工智能初创企业DeepSeek（深度求索）击退了纽约股市的AI项目。当地时间27日，AI龙头企业英伟达股价暴跌17%，台积电（TSMC）下跌13%。AI类股票带动了纽约股市下滑。以技术股为主的纳斯达克和标普500指数分别暴跌3%和近1.5%。虽然美国一直阻止向中国出口最新的AI芯片，但随着中国DeepSeek推出的AI模型超越ChatGPT，市场陷入冻结。DeepSeek上周公开了OpenAI公司的生成型人工智能Chat GPT相同的AI模型R1，R1的性能与OpenAI和Meta等投入数十亿美元开发的AI模型相似。即便如此，投入的资金却非常少。DeepSeek方面表示，利用560万美元(约合80亿韩元)的资金制造了高性能AI。因为美国禁止出口，公司无法确保高价英伟达芯片，因此用价格低廉的上一代芯片构筑了AI。专家认为，DeepSeek的AI模型将成为人工智能创新的里程碑。有分析认为，在AI市场上，在人们对美国大型科技企业的地位是否出现动摇的忧虑正在扩散的情况下，美国的出口限制反而刺激了中国低成本AI模型的开发。