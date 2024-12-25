韩国金海机场一飞机发生火灾 机上176人全员逃生

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韩国国际广播电台报道：农历新年前一天28日晚10时15分左右，在釜山金海机场停机坪准备飞往香港的釜山航空BX391航班尾部内部起火。消防部门当晚10点26分左右接到最初报警后紧急出动，并启动一级响应，展开灭火救援工作。当时机上有176人，包括169名乘客和7名机组人员，全员通过逃生滑梯撤离。在逃生过程中，3名乘客受轻伤，4名机组人员吸入浓烟被送往医院，所幸无人受重伤。据悉，乘客中包括22名外籍人员，其中18名中国人、2名美国人、1名英国人、1名菲律宾人。飞机尾部冒烟后，机上乘客开始紧急逃生，据部分乘客陈述，冒烟现象起始于机内货架。机内火灾在发生1个多小时后的晚11时31分被完全扑灭。由于飞机起飞前装载了3.5万磅的航空燃油，消防部门致力于防止火势蔓延到油箱。消防部门说，飞机尾部起火后蔓延到机翼部分，目前正在调查起火原因。受火灾影响，飞往台湾的易斯达航空航班和飞往菲律宾的真航空航班均推迟了40多分钟起飞。金海机场的运行时间截止到晚上11点，深夜没有航班起飞和抵达。截至去年的12年里，釜山航空没有发生过任何事故或准事故。在航班数超过10万趟次的国内航司中，釜山航空是唯一一家保持10年以上无事故记录的航司，但此次事故终结了该项记录。国土交通部已成立事故处理本部，紧急派遣3名航空事故调查人员前往金海机场，着手调查火灾事故。航空铁路事故调查委员会将回收飞行数据记录仪和驾驶舱语音记录仪，查明飞机尾部内部起火的原因。