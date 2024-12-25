韩国暴雪导致航班取消、客船停运

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韩国国际广播电台报道：受农历新年假期连日降大雪的影响，29日（农历新年当天）9架航班和40艘客船被取消。据中央灾难安全对策本部大雪应对情况报告显示，截至当天上午6时，金浦机场（4架次）和金海机场（5架次）总计9架次航班停飞。截至28日上午，已有111架次往返国内外的航班延迟或取消。仁川至白岭、全南桂马至鞍马、浦项至郁陵岛等30条航线的40艘客船停运。另外，总计26处地方公路被管制，包括京畿2处、忠北3处、忠南6处、全南5处等。济州山区的累计积雪量接近130厘米，山区道路车辆运行被全面禁止。无等山、智异山等18座国立公园的386条探访路被限行。龙仁地区27日开始降暴雪，降雪量达20厘米，龙仁轻轨双向运行28日上午一度停运2个半小时。因暴雪和寒流引发安全问题，韩国铁道公社28日对京釜高速线、湖南高速线、江陵线、中央线等KTX采取了减速运行措施。东海岸刮起时速达123公里的强风，停电等灾害层出不穷。消防部门表示，从27日起共进行了261起大雪相关消防活动，其中包括105起救援和156起安全措施，无人员伤亡。据气象厅消息，目前以忠清、全罗圈为中心发布大雪预警，每小时降雪量将达1至3厘米。行政安全部27日启动了中央灾难安全对策本部二级应急响应机制，并将大雪危机警报级别上调至“警戒”。