民调：60%认为宪法法院应通过尹锡悦弹劾案 36%认为应驳回

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韩国国际广播电台报道：KBS在农历新年假期之际实施了民意调查。当被问及宪法法院应对弹劾案作出何种判决时，60%的应答者表示“应通过弹劾案”，36%的应答者表示“应驳回弹劾案”。相较KBS的新年民调，“应通过”的回答下降了9个百分点，“应驳回”上升了10个百分点。在中立群体中，“应通过”占73%，“应驳回”占25%。在回答没有支持政党的无党派群体中，“应通过”占63%，“应驳回”占24%。在一个月中，进步群体和中立群体没有太大变化，保守群体中“驳回弹劾”的意见大幅上升。对于以高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）为主对尹锡悦总统进行的逮捕和拘留程序，57%的应答者认为“这是调查所需的合法措施”，40%的应答者认为“没有内乱罪调查权的公调处进行了非法调查”。对于最近国务委员接连被在野党弹劾，47%的应答者认为是“过度行使权力，导致政府职能瘫痪”，44%的应答者认为是“正当行使权力，以牵制政府”。对于共同民主党党首李在明违反《公职选举法》案的审判日程，62%的应答者认为“根据选举法，应在二审3个月、三审3个月的期限内迅速审判”，29%的应答者认为“应不受时间限制，充分审理”。美国总统特朗普就任后一再表明将与北韩重启对话，对于特朗普是否有助于解决北韩问题，39%的应答者认为“会有帮助”，52%的应答者认为“不会有帮助”。此次民调是KBS委托韩国Research从本月24日至26日以全国1000名18周岁及以上成人为对象进行，调查以电话询问的方式实施，置信度95%、抽样误差±3.1个百分点。详细内容可查询中央选举民意调查审议委员会网站。