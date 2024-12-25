美商务部部长提名人：韩日等盟友利用美国 将施压企业在美生产

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韩国国际广播电台报道：美国商务部部长提名人霍华德·卢特尼克表示，一直以来，包括韩国在内的盟友利用美国，将使用关税施压外国企业在美国本土生产。卢特尼克当地时间29日出席美国国会参议院人事听证会时称，我们优秀的盟友利用了我们的善良；日本的钢铁、韩国的家电把我们当做了利用对象。卢特尼克还称，如今他们必须与我们合作，把生产重新带回美国。我们将与我们的盟友紧密合作，促使他们提高美国制造业的生产力。卢特尼克明确指出，关税是鼓励企业在美国本土生产的手段。他在与民主党议员丽莎·罗切斯特的问答中表示，我认为关税能够鼓励企业回到美国生产产品。卢特尼克强调，如果盟友在贸易中不公平地对待美国，那么他们也将无法避免关税。比起针对特定商品征收关税，应对一国的所有商品征税。另外，卢特尼克表示将加强出口管制，遏制中国的尖端技术研发。当被问及将如何应对DeepSeek等来自中国的信息技术威胁时，卢特尼克表示，我们必须鼓励我国的创新，并停止帮助中国。卢特尼克还对补贴美国境内芯片生产的《芯片法案》给予了积极评价。当被问及是否应该保留对《芯片法案》的投资时，卢特尼克表示，我们有必要对这些投资进行评估，使它们得到恰当的使用。我认为它们是对我国重新带回芯片生产能力的出色初期投资。拜登政府制定的《芯片法案》向在美国本土生产芯片的企业发放补贴，三星电子和SK海力士也是受惠对象。卢特尼克还表示，即使企业与拜登政府签署了关于补贴的最终合同，在自己完成评估之前，也无法保证一定会发放补贴。美国总统特朗普此前对《芯片法案》补贴持否定态度。有意见担忧，韩国企业或无法及时领取拜登政府所承诺的补贴。