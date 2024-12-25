韩国驻中国大使空缺 令对华外交承压

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韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府成立后，全球外交和经济格局出现剧变迹象。在这一情况下，韩国驻中国大使职位却处于空缺状态，有意见担忧这或将令韩国对华外交承压。据外交界29日消息，尹锡悦政府首任驻华大使郑在浩的离任仪式于27日在北京举行，他将于31日返回韩国。总统室前任秘书室长金大棋被提名为接任人，并获得了中方的同意。不过预计对他的任命将无法在近期完成。有观察认为，国内弹劾局面始终未得到解决，驻华临时代办体制将持续一段时间。分析指出，特朗普政府成立后，各国为应对美中矛盾等地缘政治不确定性纷纷大力展开外交活动，大使的空缺有可能掣肘韩国对华外交能力。去年11月特朗普赢得大选之际，中国对韩国实施免签，并在秘鲁APEC会议期间举行韩中首脑会谈，大力改善韩中关系。由于特朗普将在贸易和安全领域对中国乃至韩国、日本等盟友采取美国优先主义政策，中国的举动被解读为试图积极改善一度陷入困境的韩中关系。双方讨论中国国家主席习近平在庆州APEC会议期间访韩的方案；两国游客也持续增长，人文交流呈恢复势头。然而尹锡悦总统在去年12月国会通过弹劾动议前发表讲话，指出中国间谍事件、中国产光伏设备是颁布紧急戒严的原因之一，引发了中国的抗议。近期韩国还有说法称中国人参加赞成弹劾集会，并与选举舞弊有关。对此，中国国内舆论反应敏感。有意见指出，特朗普已表明愿意亲自联系北韩国务委员长金正恩，韩中之间的沟通比任何时候都更为重要。驻华大使起到及时把握并向韩国转达中国当地氛围、必要时迅速与中国政府联系的作用，这一职位若长期空缺，一旦美中正式打响关税战，可能会对我国制定应对战略造成负面影响。