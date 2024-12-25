国土部：釜山航空起火客机机翼和发动机未发现损坏情况

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韩国国际广播电台报道：28日在金海机场准备起飞时发生火灾的釜山航空客机被证实其两侧机翼和发动机均无损坏。韩国国土交通部公布了这一消息。事故发生后，航空铁路事故调查委员会（以下简称“调查委”）对被烧毁一半的客机进行调查，并得出了上述结论。由此，除了机体故障，调查委还开始对机内物品导致起火的可能性进行调查。有乘客称在机内行李架上看到了火光，调查委关注行李内的充电宝。去年12月12日，釜山航空一架客机曾发生一起据推断为充电宝引起的火灾。当时，正在金海机场跑道上滑行并准备起飞的釜山航空BX142航班机内突然冒烟。一名乘客所持手机充电宝是冒烟的原因，乘务员随即用灭火器扑灭烟雾，不过乘客拿着充电宝的手部被烧伤。此后有意见呼吁，为防止此类事故，应加强对可携带至机内物品的管理。30日上午，调查委和警察、消防部门联合展开现场鉴定工作，调查准确的起火点和原因。调查委还计划回收事故客机的两个黑匣子。国土部表示，与有关机构实施的联合反恐调查显示，客机内部未发现物品等涉恐疑点。若调查委在今后的调查中发现恐怖活动疑点，将与有关机构实施进一步的联合调查。国土部还表示，在世宗办公大楼和金海机场分别设立了中央事故处理本部、地区事故处理本部，处理事故后续问题。