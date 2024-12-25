近10万韩政府登记离散家属未团聚便离世

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韩国国际广播电台报道：政府登记在册的离散家属中，超过70%未能实现团聚梦便离开了人世。据统一部30日消息，截至去年底，总计有9.7350万名离散家属去世，其中一年内去世2959名，在世离散家属减至3.6941万名。这意味着在申请寻找家人的13.4291万名离散家属中，已有约72%离世。按照老龄化和死亡申报数量走势，预计今年下半年去世离散家属将超过10万人。以去年底为准，在世离散家属的30.7%均为90岁及以上高龄老人，80岁-89岁、70岁-79岁的占比分别为34.8%、18.5%。70岁及以上合计占比84%。由于南北关系长期断绝，去年南北政府未进行离散家属交流活动。2018年离散家属团聚是最后一次政府层面上的活动。去年统一部收到了1起民间层面上的团聚活动报告，为2019年来首次。不过有可能存在双方在第三国私下会面、未向统一部申报的情况。统一部长官金暎浩29日农历新年当天出席在京畿道坡州临津阁望拜坛举行的第41届望乡敬慕祭。他强调，离散家属问题是南北双方应最优先解决的问题，将把离散家属问题放在最中心。金暎浩表示，去年光复节我国曾提议建立南北政府间对话磋商机制，通过该机制讨论离散家属问题，强烈敦促北韩政府在更晚之前为解决离散家属问题表现出更加负责任的态度。