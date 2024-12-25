美国坠河客机载有韩裔花滑选手

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韩国国际广播电台报道：经确认，当地时间29日在美国华盛顿附近与直升机相撞后坠河的客机上载有韩裔花样滑冰选手。当地媒体援引韩国驻美国领事工作人员的话报道称，对坠毁客机上的10多岁女子花样滑冰选手吉娜·韩(Jinna Han)所属俱乐部和当地韩人社会进行确认后发现，该选手是韩裔。CBS新闻报道称，据吉娜·韩所属的“波士顿滑冰俱乐部”首席执行官道格·泽格希贝透露，吉娜·韩和10多岁男子花样滑冰选手斯潘塞·莱恩及二人的母亲一起坐上了客机。经确认，莱恩是在韩国被领养的。莱恩的父亲道格拉斯•莱恩在接受媒体采访时表示，自己和妻子一起在韩国领养了两个儿子斯潘塞和迈洛。另外，他们的教练、1994年世界花样滑冰锦标赛冠军叶夫根尼亚·舒什科娃和瓦迪姆·纳乌莫夫夫妇（俄罗斯籍）也乘坐了同一架客机。据路透社等报道，失事客机上约有20名花样滑冰选手和教练，占到全体乘客（包括机组人员在内总计64人）的三分之一。花样滑冰选手约翰·马拉维娅接受媒体采访时表示，除了父母和教练，客机上大约有14名选手。当地时间29日晚8时53分左右，美国PSA航空公司一架客机在接近位于华盛顿特区的罗纳德·里根机场时，与正在上空进行飞行训练的黑鹰直升机相撞，随后两架飞机坠毁在附近的波托马克河上。客机上共载有64人（60名乘客、4名机组人员），黑鹰直升机上有3名军人。