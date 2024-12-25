韩三大电视台民调：50%民众支持政权更迭

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在农历新年假期发表的三大电视台民调结果显示，50%的应答者认为应实现新旧政权更迭，优于再创政权的意见。据三大电视台30日的民调结果显示，若提前举行大选，政权更迭和政权延长的意见分别为50%和40%。在中立群体中，政权更迭比再创政权占优势，其差距大于整体统计值。KBS委托韩国Research于本月24日至26日面向全国1000名18周岁及以上选民对下届大选的意见进行了调查。结果显示，政权更迭比政权延长意见领先11个百分点。据调查，50%的应答者认为“为实现政权更迭，应该支持在野党候选人”。39%的应答者认为“为再创政权，应该支持执政党候选人”。在中立层中，57%的应答者认为“政权应更迭”，29%的应答者认为“应再创政权”，差距为28个百分点。MBC委托KoreaResearch International于27日至28日面向全国1004名18周岁及以上选民进行的调查结果显示，“为实现政权更迭，在野党候选人应当选”（50%）比“为再创政权，执政党候选人应当选”（44%）高出6个百分点。SBS委托IPSOS于23日至25日面向全国1004名18周岁及以上选民进行民调结果显示，“由在野党实现政权更迭”（50%）比“执政党再创政权”（43%）多出7个百分点。民调结果还显示，认为宪法法院应通过尹锡悦总统弹劾案的意见高于驳回的意见。在KBS的调查中，60%的应答者认为“应通过弹劾案”，36%的应答者认为“应驳回弹劾案”，差距为24个百分点。MBC调查中回答“应通过”的占58%，回答“应驳回”的占39%。SBS调查中回答“应弹劾”的占59%，“应驳回”的占37%。此次KBS民调是以电话讯问的方式实施，应答率为18.4%，置信度95%、抽样误差±3.1个百分点。MBC和SBS的应答率分别为18.9%和20.8%，置信度均为95%、抽样误差±3.1个百分点。详细内容可查询中央选举民意调查审议委员会网站。